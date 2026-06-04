В Красноярске начали работать загородные детские лагеря

Для ребят подготовлены не только развлекательные, но и образовательные программы. В рамках летней оздоровительной кампании в каждой смене детей познакомят с «Движением Первых». Также пройдут тематические смены «Орлята России», «Время первых» и «Мастерская Навигаторов детства».