В Красноярске начали работать загородные детские лагеря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня после подготовительных проверок детей приняли сразу пять лагерей: «Ласточка», «Крылья-Запад», «Крылья-Восток», «Бирюсинка» и «Лето». В первую смену туда заехали 955 юных красноярцев.
Для ребят подготовлены не только развлекательные, но и образовательные программы. В рамках летней оздоровительной кампании в каждой смене детей познакомят с «Движением Первых». Также пройдут тематические смены «Орлята России», «Время первых» и «Мастерская Навигаторов детства».
Как отмечают педагоги, такие программы помогают детям раскрывать свои способности, учиться работать в команде и становиться более самостоятельными.
В День защиты детей в Красноярске также стартовала первая смена в 112 пришкольных лагерях.
Всего этим летом по линии системы образования в загородных и пришкольных лагерях смогут отдохнуть более 30 тыс. детей, сообщили в главном управлении образования Красноярска.