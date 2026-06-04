Тигр утащил индийца вглубь леса и частично съел его

Житель индийской деревни Басантпур погиб после нападения тигра во время похода в лес за кормом для коз. Об этом случае сообщает The News Mill.
По словам родственников, Садху Найк утром отправился собирать листья для скота, однако домой не вернулся. После его исчезновения местные жители организовали поиски.
Останки мужчины обнаружили на следующий день в лесу. Лесные службы предполагают, что тигр утащил жертву вглубь лесного массива и частично съел тело.
Случившееся вызвало тревогу среди жителей деревни. Они потребовали усилить меры безопасности для людей, которые регулярно посещают лес за дровами и кормом для животных. Местные власти заявили, что намерены поймать хищника, передает издание.
Ранее в индийском штате Махараштра в лесу тигр напал на женщин, которые собирали листья. В результате четыре из них погибли на месте, а остальным девяти удалось спастись. Они подняли крик, начали звать на помощь и выбежали из леса.
26 марта в том же округе Чандрапур в один день произошли два смертельных нападения тигров на людей. Первой жертвой стал 81-летний мужчина — тигр напал на него в лесу Синдевахи, где тот собирал цветы дерева мадука, и смертельно ранил в шею. Тогда же другой тигр расправился с 45-летней женщиной, когда она с несколькими женщинами зашла в лес Талодхи-Балапур.