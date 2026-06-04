Тигр утащил индийца вглубь леса и частично съел его

26 марта в том же округе Чандрапур в один день произошли два смертельных нападения тигров на людей. Первой жертвой стал 81-летний мужчина — тигр напал на него в лесу Синдевахи, где тот собирал цветы дерева мадука, и смертельно ранил в шею. Тогда же другой тигр расправился с 45-летней женщиной, когда она с несколькими женщинами зашла в лес Талодхи-Балапур.