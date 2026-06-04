Прокуратура проверяет подтопление 8 домов из-за подъёма Тубы

В Курагинском округе из-за подъёма уровня воды в реке Туба осложнилась паводковая обстановка. В посёлке Усть-Шушь подтопило придомовые участки и один жилой дом. Уровень воды достиг 1008 см при критической отметке 1040 см, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В зоне подтопления оказались 8 домов, 4 из них жилые. В них проживали 8 человек. Спасатели эвакуировали жителей. Трое разместились у родственников, пятеро — в пункте временного размещения, где обеспечены всем необходимым.
Прокурор выехал на место, посетил ПВР, проверил условия и провёл личный приём пострадавших. Жители пожаловались, что подтопления происходят ежегодно, а дома из-за постоянного воздействия воды пришли в неудовлетворительное состояние.
Прокуратура проверит соблюдение прав граждан, своевременность мер по защите посёлка от паводка, а также исполнение решения суда об укреплении защитной дамбы. При наличии оснований надзорное ведомство обратится в суд с требованием предоставить пострадавшим благоустроенное жильё.
Ранее мы сообщали, что семью эвакуировали из села в Красноярском крае из-за угрозы подтопления.