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Прокуратура проверяет подтопление 8 домов из-за подъёма Тубы

Дома в Усть-Шуши подтапливает ежегодно.

В Курагинском округе из-за подъёма уровня воды в реке Туба осложнилась паводковая обстановка. В посёлке Усть-Шушь подтопило придомовые участки и один жилой дом. Уровень воды достиг 1008 см при критической отметке 1040 см, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В зоне подтопления оказались 8 домов, 4 из них жилые. В них проживали 8 человек. Спасатели эвакуировали жителей. Трое разместились у родственников, пятеро — в пункте временного размещения, где обеспечены всем необходимым.

Прокурор выехал на место, посетил ПВР, проверил условия и провёл личный приём пострадавших. Жители пожаловались, что подтопления происходят ежегодно, а дома из-за постоянного воздействия воды пришли в неудовлетворительное состояние.

Прокуратура проверит соблюдение прав граждан, своевременность мер по защите посёлка от паводка, а также исполнение решения суда об укреплении защитной дамбы. При наличии оснований надзорное ведомство обратится в суд с требованием предоставить пострадавшим благоустроенное жильё.

Ранее мы сообщали, что семью эвакуировали из села в Красноярском крае из-за угрозы подтопления.