Для лудоманов в России хотят создать курсы медицинской помощи

В Российской Федерации планируется внедрение государственных программ, направленных на предупреждение и терапию игромании. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами Государственной думы. Информацию об этом ТАСС передал председатель комитета по делам молодежи Артем Метелев.
Как он пояснил, подразумевается создание отдельных направлений в рамках Министерства здравоохранения. Их цель — оказать содействие лицам с патологической тягой к азартным играм, а также обеспечить поддержку после завершения курса лечения.
Помимо этого, в документе проработаны вопросы выделения финансирования и размещения социальной рекламы. Метелев подчеркнул, что в настоящий момент в стране отсутствует полноценная система помощи людям, страдающим от зависимости к азартным играм.
При этом с 1 сентября вступит в силу распоряжение Минздрава, которое расширит возможности получения медицинской поддержки для данной категории пациентов.
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