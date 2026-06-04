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Для лудоманов в России хотят создать курсы медицинской помощи

В Российской Федерации планируется внедрение государственных программ, направленных на предупреждение и терапию игромании.

В Российской Федерации планируется внедрение государственных программ, направленных на предупреждение и терапию игромании. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами Государственной думы. Информацию об этом ТАСС передал председатель комитета по делам молодежи Артем Метелев.

Как он пояснил, подразумевается создание отдельных направлений в рамках Министерства здравоохранения. Их цель — оказать содействие лицам с патологической тягой к азартным играм, а также обеспечить поддержку после завершения курса лечения.

Помимо этого, в документе проработаны вопросы выделения финансирования и размещения социальной рекламы. Метелев подчеркнул, что в настоящий момент в стране отсутствует полноценная система помощи людям, страдающим от зависимости к азартным играм.

При этом с 1 сентября вступит в силу распоряжение Минздрава, которое расширит возможности получения медицинской поддержки для данной категории пациентов.

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