Комсомольский тяжелоатлет вышел в финал Всероссийской летней Спартакиады учащихся

Комсомольский тяжелоатлет Андрей Келлер вышел в финал Всероссийской летней Спартакиады учащихся. На втором этапе в Южно-Сахалинске он стал первым в весовой категории до 55 килограммов. Андрей завершил выступление, в сумме двоеборья набрав 194 кг. Спортсмен тренируется в СШОР 1 под руководством Сергея Аксютина. Заключительный этап Всероссийской летней спартакиады проведут Краснодарском крае в августе.