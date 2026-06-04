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Комсомольский тяжелоатлет вышел в финал Всероссийской летней Спартакиады учащихся

Комсомольский тяжелоатлет Андрей Келлер вышел в финал Всероссийской летней Спартакиады учащихся. На втором этапе в Южно-Сахалинске он стал первым в весовой категории до 55 килограммов. Андрей завершил выступление, в сумме двоеборья набрав 194 кг. Спортсмен тренируется в СШОР 1 под руководством Сергея Аксютина. Заключительный этап Всероссийской летней спартакиады проведут Краснодарском крае в августе.

Комсомольский тяжелоатлет Андрей Келлер вышел в финал Всероссийской летней Спартакиады учащихся. На втором этапе в Южно-Сахалинске он стал первым в весовой категории до 55 килограммов. Андрей завершил выступление, в сумме двоеборья набрав 194 кг. Спортсмен тренируется в СШОР 1 под руководством Сергея Аксютина. Заключительный этап Всероссийской летней спартакиады проведут Краснодарском крае в августе.