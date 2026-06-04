Продажи парфюмерии на Дону сократились на 7% в начале 2026 года

Аналитики системы маркировки отмечают, что негативный тренд наметился еще в 2025 году. Если в 2024-м по сравнению с 2023-м продажи в единицах по ЮФО выросли на 3,6%, то год спустя (2025-й к 2024-му) они обрушились на 11,9%. При этом в стоимостном выражении рынок демонстрировал рост оба периода. В 2024 году выручка прибавила 25% относительно 2023-го, а в 2025-м — еще 1,5% к уровню предшествующего года. Таким образом, объем денежных поступлений от реализации духов в округе составил 11,4 млрд руб. в 2023-м, 14,2 млрд в 2024-м и 14,4 млрд в 2025-м.