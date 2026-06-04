Спектакль Хабаровского музтеатра «Слышу дальнего вблизи» расширили до аудиоверсии

Повествование спектакля ведётся через наушники, благодаря чему создается эффект уединения. Погружение в необычные истории о переселенцах на Дальний Восток происходит благодаря логично выстроенным локациям и экспонатам. Их гости могут рассматривать нужное им количество времени. Более того, на наушниках есть переключатель, поэтому регулировать темп спектакля можно самостоятельно.