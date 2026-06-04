Спектакль Хабаровского музтеатра «Слышу дальнего вблизи» расширили до аудиоверсии

У интерактивного спектакля-променада «Слышу дальнего вблизи» появилось дополнение. Теперь проект Хабаровского музыкального театра, созданный в соавторстве с музеем «Мир говорящих машин», есть и в аудиоверсии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Повествование спектакля ведётся через наушники, благодаря чему создается эффект уединения. Погружение в необычные истории о переселенцах на Дальний Восток происходит благодаря логично выстроенным локациям и экспонатам. Их гости могут рассматривать нужное им количество времени. Более того, на наушниках есть переключатель, поэтому регулировать темп спектакля можно самостоятельно.
— Невероятно, что среди первых посетителей многие уже видели версию спектакля с актерами — и пришли снова! Это абсолютное признание! Говорят, что аудиоверсия понравилась не меньше и дала почву для новых размышлений, — рассказали в музее «Мир говорящих машин».
В музее добавили, что аудиоспектакль «Слышу дальнего вблизи» станет регулярной частью их программы. Ближайшие показы запланированы на 13 и 21 июня этого года.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что музей «Мир говорящих машин» прошел в финал Национальной премии имени Д. С. Лихачева с двумя проектами. Отбор прошли книга «У высоких берегов Амура: хроника музыкальной жизни Хабаровского края (1941−1945)» и спектакль «Слышу дальнего вблизи».