Гатиятулин поднял «Ак Барс» в лидеры, «КАМАЗ» снова лучший, Леонов выбил сотню: Спортрейтинг

При этом Анвар Гатиятулин переместился уже в топ-3 общего личного зачета. До первого места ему не хватает всего 14 очков. Но тут нужно понимать, что в июньском рейтинге шансов набрать эти очки у тренера будет очень мало, ведь сезон уже завершился.