Гатиятулин поднял «Ак Барс» в лидеры, «КАМАЗ» снова лучший, Леонов выбил сотню: Спортрейтинг

«КАМАЗ-мастер» держит планетарное первенство в гонках на грузовиках.
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» из Набережных Челнов во главе с Богданом Каримовым выиграл международную гонку «Такла-Макан», которая проходила в Китае. В составе экипажа также победителями ралли стали штурман Дмитрий Никитин и механик Ильгиз Ахметзянов. Второе место также осталось за татарстанским экипажем в составе Алмаза Ахмедова, Ивана Малькова и Антона Шибалова.
Международное ралли «Такла-Макан» — это внедорожная гонка, которая прошла в Китае с 16 мая по 1 июня. Общая протяженность маршрута составила около 7500 км.
Интересно, что именно в этом году соревнование привлекло рекордное число иностранных гонщиков из разных стран мира. Понятно, что вряд ли это соревнование можно ставить на одну доску со знаменитым ралли-рейдом «Дакар» и, возможно, даже нельзя сравнивать с гонкой «Шелковый путь».
Но не вина пилотов «КАМАЗ-мастера», что организаторы «Дакара» в угоду политическим всевозможным препонам против спортивной России не допускают российские команды до своего ралли.
В целом же мы убеждаемся, что «КАМАЗ-мастер» продолжает оставаться мировым лидером в грузовых гонках. Оспорить это место можно только на ралли «Дакар», когда туда вернутся российские команды.
На втором месте в майском рейтинге главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Анвар Гатиятулин уступил одному из сильнейших тренеров планеты, но признан лучшим в КХЛ.
На втором месте в майском рейтинге главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Казанцы уступили в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву», но сделали это достойно — в шести матчах. Более того, Анвар Гатиятулин уступил только, пожалуй, одному из сильнейших тренеров планеты — Бобу Хартли.
Напомним, в послужном списке канадца есть и Кубок Стэнли в НХЛ, и Кубок Гагарина с омским «Авангардом». А теперь и второй главный трофей КХЛ — с ярославским «Локомотивом». Поэтому более чем достойное поражение «Ак Барса».
Кто-то скажет, что поражение в финале не повод для высокой позиции в Спортивном рейтинге. Отчасти это так. Но есть нюанс. Анвар Гатиятулин решением дирекции КХЛ был признан лучшим тренером лиги в завершившемся сезоне. Именно по совокупности всего вышеизложенного мы отдаем ему второе место по итогам мая.
К слову, разобраться во всех правилах составления рейтинга можно в материале, посвященном первому этапу исследования.
Помимо Анвара Гатиятулина пятое место в рамках 11-го этапа исследования занял американский защитник команды Митчелл Миллер.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Митчелл Миллер составил компанию тренеру и вывел «Ак Барс» в лидеры командного зачета.
Отметим, что «Ак Барс» в командном зачете мая — явный лидер нашего исследования. Ведь помимо Анвара Гатиятулина пятое место в рамках 11-го этапа исследования занял американский защитник команды Митчелл Миллер.
В этом плей-офф он стал лучшим бомбардиром КХЛ, обойдя не только защитников, но и форвардов. На счету хоккеиста 23 (7+16) очка в 20 матчах. Этот показатель стал рекордным в лиге по числу очков по системе «гол + пас» среди защитников за всю историю КХЛ.
Наконец, 23-летний защитник вошел в символическую сборную сезона-2025/26 по версии КХЛ. Митчелл Миллер перешел в «Ак Барс» в 2023 году. Контракт с 24-летним защитником рассчитан до 31 мая 2027 года.
Таким образом, «Ак Барс» завоевал 28 очков в командном зачете майского этапа. Плюс по 10 очков Анвар Гатиятулин и «Ак Барс» получают за победу в голосовании болельщиков и читателей «ТИ-Спорта» по итогам апрельского этапа.
Суммарно в командном зачете за май у «Ак Барса» 38 очков. И такой рывок выводит хоккейный клуб на первое место за один этап до завершения исследования. На счету «Ак Барса» 147 баллов. Отрыв от второго места внушителен, у хоккеистов большие шансы на общую победу в рейтинге.
Вы можете повлиять на исход борьбы. Напомним, что победители голосования в командном и личном зачете получают по 10 очков в общий зачет каждый месяц. По итогам майского рейтинга вы также можете оставить свой голос на сайте «Татар-информа» и в группе «Татар-информа» во «ВКонтакте».
При этом Анвар Гатиятулин переместился уже в топ-3 общего личного зачета. До первого места ему не хватает всего 14 очков. Но тут нужно понимать, что в июньском рейтинге шансов набрать эти очки у тренера будет очень мало, ведь сезон уже завершился.
Если кто и наберет очки в составе «Ак Барса», так это генеральный менеджер Марат Валиуллин, который может в июне провернуть какую-либо громкую сделку на трансферном рынке КХЛ.
Велимир Перасович творит сенсацию в полуфинале Единой лиги ВТБ. Хватит ли сил у УНИКСа на финал?
На третьем месте в майском рейтинге — главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. Его команда героически прорвалась в финал, и если бы не признание Анвара Гатиятулина тренером года в КХЛ, то, наверное, он занял бы вторую строчку. Никто перед полуфинальной серией с «Зенитом» не ставил на УНИКС.
На третьем месте в майском рейтинге — главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Более того, «Зенит» побеждал со счетом 3:1, но УНИКС сенсационно отыгрался, одержал три победы подряд и вырвал себе путевку в финал. По итогам 11 этапов исследования Велимир Перасович обошел в общем личном зачете наставника регбийной «Стрелы-Ак Барс» Джей Пи Нила. Баскетбольный специалист занимает четвертое место с небольшим отставанием от главного тренера «Ак Барса».
Таким образом, финал плей-офф Единой лиги ВТБ становится главным событием в спорте Татарстана в июне. Если Велимир Перасович выдаст еще одну сенсацию и обыграет ЦСКА, то может и обойти в общем личном зачете того же Анвара Гатиятулина. В первой игре финала УНИКС без шансов уступил в Москве. Сегодня пройдет второй матч серии.
Наши звезды в женской НХЛ и лидерство Леонова в личном зачете на финишном спурте и сбой Вербова.
На четвертом месте по итогам мая хоккеистка женской НХЛ (PWHL) и уроженка Кукмора Фануза Кадирова. Она стала лучшим бомбардиром плей-офф в сезоне-2025/26. В заключительном полуфинальном матче серии против «Бостона» она заработала 5 очков, благодаря чему ее команда «Оттава Чардж» вышла в финал розыгрыша Кубка Уолтера. Отметим, что спортсменка из Татарстана является единственной россиянкой в женской НХЛ.
На шестом месте в майском рейтинге министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
На шестом месте в майском рейтинге министр спорта Татарстана Владимир Леонов, который продолжает методично из этапа в этап стабильно набирать очки. Теперь на его счету ровно сотня. В прошлом месяце Казань с блеском провела чемпионат России по прыжкам в воду. И на привычно высоком уровне.
Благодаря этому глава Минспорта РТ набирает 8 очков и перед заключительным этапом рейтинга обходит главного тренера волейбольного «Зенита-Казань» Алексея Вербова. Как известно, тренер провалил финал плей-офф российской Суперлиги. При этом у него была возможность реабилитироваться перед казанскими болельщиками в «Финале шести» Кубка России. И, соответственно, набрать очки в нашем рейтинге.
Однако в этом турнире «Зенит-Казань» выступил еще хуже. Сначала казанцы уступили в полуфинале питерскому «Зениту» во главе с Владимиром Алекно. И не смогли победить даже в игре за третье место, проиграв новосибирскому «Локомотиву». Еще два этапа назад Вербов выглядел явным фаворитом в общем личном зачете рейтинга. Но финишная прямая тренеру не удалась.
Ватерпольный «Синтез» в третий раз подряд стал чемпионом России.
Фото: tatarstan.ru.
Новый титул ватерполистов и трофеи атлетов ФСО «Динамо».
Пойдем дальше. Ватерпольный «Синтез» в третий раз подряд стал чемпионом России. Клуб из столицы Татарстана одержал победу в третьем матче финальной серии против волгоградского «Спартака» — 13:7. И, собственно, выиграл серию — 3:0. Главный тренер команды Евгений Ярощук занимает шестое место по итогам мая.
Продолжает практически на каждом этапе активно набирать очки ФСО «Динамо». На сей раз сразу две спортсменки оказались в топ-10 по итогам месяца. Прежде всего, речь идет о татарстанской синхронистке Александре Клениной. Спортсменка в составе юниорской сборной России завоевала золото в произвольной программе в группе на Х Российско-Китайских молодежных летних играх. Это восьмое место в рейтинге.
А топ-10 по итогам месяца замыкает Дарья Антипова. Она победила на тех же соревнованиях, но уже по боксу, в весовой категории до 75 килограммов. А между ними на девятом месте оказался главный тренер гандбольного мужского клуба «Зилант» Александр Алексеев.
Дело в том, что «Зилант» стал победителем Высшей лиги. Казанский клуб в будущем сезоне выступит в Суперлиге российского гандбола.
В командном зачете «Ак Барс» благодаря мощнейшему рывку вырвался вперед и перед последним этапом Спортивного рейтинга Татарстана обеспечил себе неплохой отрыв. Спортивные итоги июня и всего исследования «ТИ-Спорта» мы подведем в первых числах июля.