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Более 16 тысяч выпускников Башкирии сдают ЕГЭ по русскому языку

Это один из двух обязательных предметов для получения аттестата.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 июня, в четверг, одиннадцатиклассники Башкирии сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Министр просвещения Ильдар Мавлетбердин сообщил, что в этом году его пишут больше 16,3 тысячи выпускников. Это самый массовый экзамен, поэтому для его проведения задействовали 162 пункта.

Русский язык — один из двух обязательных предметов, и без него не получить аттестат. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому требуются при поступлении в вузы на любые направления.

Напомним, экзамен состоит из двух частей и включает 27 заданий. В первой части 26 заданий с кратким ответом. Во второй части нужно написать сочинение. Оно проверяет, умеет ли выпускник создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.