В России напечатали «бифштекс» из медузы и кожи судака

«Коллаген — это высокомолекулярный белок из целого набора аминокислот. В зависимости от того, какие питательные вещества получает организм и в какой среде обитает, состав коллагена может отличаться. Мы показали, что, несмотря на большие отличия медуз и рыб от любых млекопитающих, морской коллаген безопасен для человеческих клеток и не вызывает у них токсического эффекта», — рассказала Куликова.