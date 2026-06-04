В России напечатали «бифштекс» из медузы и кожи судака

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Печатать на 3D-принтере искусственное мясо «чернилами», полученными из медуз и кожи судака, предложили ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) в составе научного коллектива. Результаты представлены в издании «Техника и технология пищевых производств».
«Из-за роста численности населения на планете вполне вероятно, что мы перейдем на “напечатанные бифштексы”, которые позволят восполнить недостаток белковой пищи — ведь пастбищные ресурсы на всех континентах ограничены, и натуральное коровье мясо дорого обходится климату и окружающей среде нашей планеты», — объяснила одна из авторов работы, старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ имени И. Канта Юлия Куликова.
Основной компонент любых чернил для 3D-печати искусственного мяса — белок коллаген — может быть получен из любых источников животного происхождения, однако не всегда будет безопасным для человека, отметили в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени И. Канта.
«Чаще всего коллаген получают из биомассы сельскохозяйственных животных (“непродаваемых” белковых фрагментов туши животного). Его использование сопряжено с риском передачи некоторых заболеваний (например, ящура или сибирской язвы), а также с пищевыми запретами у представителей некоторых религий», — рассказала Куликова.
Ученые БФУ имени И. Канта совместно с исследователями Пермского политехнического университета предложили новую рецептуру чернил для создания искусственного мяса на основе морского коллагена, выделенного из ушастых аурелий (медуз Aurelia aurita) и кожи судака обыкновенного (Sander lucioperca). Пищевая технология готова к прохождению промышленных испытаний, подчеркнули в БФУ имени И. Канта.
«Коллаген — это высокомолекулярный белок из целого набора аминокислот. В зависимости от того, какие питательные вещества получает организм и в какой среде обитает, состав коллагена может отличаться. Мы показали, что, несмотря на большие отличия медуз и рыб от любых млекопитающих, морской коллаген безопасен для человеческих клеток и не вызывает у них токсического эффекта», — рассказала Куликова.
По мнению исследователей, из-за совместимости с человеческими клетками новые биочернила могут быть также использованы и для 3D-печати искусственных органов для имплантации. В будущем ученые университета планируют создавать чернила для печати костных имплантатов.
Работа выполнена при поддержке программы «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.