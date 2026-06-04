Казахстанцам подсказали, как выбрать один из самых любимых десертов миллионов людей

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 4 июня 2026 года, предоставили рекомендации для населения по выбору одного из самых любимых десертов миллионов людей — мороженого, сообщает Zakon.kz.