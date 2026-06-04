Казахстанцам подсказали, как выбрать один из самых любимых десертов миллионов людей

Санврачи отметили, что мороженое — это замороженный сладкий продукт, изготовленный на основе молока или молочных продуктов.
«В его состав могут входить молоко, сливки, сахар и различные вкусовые добавки», — напомнили в КСЭК.
В связи с этим казахстанцам подсказали, как правильно выбрать мороженое:
Проверяйте целостность упаковки. Обращайте внимание на дату изготовления и срок годности. Изучайте состав: предпочтительны молоко, сливки и масло. Не покупайте повторно замороженное мороженое. Температура хранения должна быть не выше −18°С.
Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Ямилова раскрыла неочевидную пользу мороженого.