В Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке фиджитал-центр

В Хабаровске начал работу первый на Дальнем Востоке фиджитал-центр — современная спортивная площадка, где традиционные виды спорта сочетаются с цифровыми технологиями. Объект открылся на территории арены «Ерофей» при реализации президентского проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), сообщает Мэрия города.
Внутри центра оборудованы три основные зоны: компьютерный зал на 20 игровых мест, пространство игровых консолей и VR-зона. Также предусмотрены раздевалки и душевые, медицинский кабинет, серверная, холл и помещение для питания.
Снаружи создана полноценная спортивная инфраструктура: поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны для зрителей. Комплекс оснащён «умными» опорами, которые обеспечивают освещение, видеонаблюдение, Wi-Fi, музыкальное сопровождение и возможность зарядки устройств.
В открытии площадки принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он отметил, что фиджитал-спорт — это новый формат, объединяющий цифровые технологии и физическую активность, и подчеркнул значимость развития спортивной инфраструктуры в городе.
Также глава города сообщил, что объект появился в рамках федерального проекта при поддержке региональных и федеральных партнёров. По его словам, в Хабаровске продолжается развитие спортивных площадок, включая объекты рядом с ареной «Ерофей».
И.о. министра спорта Хабаровского края Валентина Мальцева добавила, что новые «умные площадки» становятся частью городской среды, где жители могут заниматься спортом рядом с домом и проводить активный досуг.