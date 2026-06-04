Бездонное озеро и белорусский Стоунхендж: самые мистические места Беларуси

«Прежде чем говорить о мистических локациях, хотелось бы отметить, что все зависит от взгляда человека на вещи. Когда я делюсь в социальных сетях видео из моих путешествий, некоторые пишут, что в этих местах нет ничего особенного. Чаще всего это делают мужчины, так как у них нет способности оценивать предметы с энергетической точки зрения. Для них существует только “красиво/некрасиво” и “достопримечательность/не достопримечательность”. Женщины в этом плане больше ориентируются на свои эмоции и чувства, которые у них вызывает то или иное место», — отметила Милана.