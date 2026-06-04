Бездонное озеро и белорусский Стоунхендж: самые мистические места Беларуси

Многие предпочитают выбирать для своих путешествий по Беларуси уже проверенные маршруты и популярные туристические места. А некоторые, наоборот, в таких поездках стремятся открывать для себя что-то новое, а порой необычное и даже мистическое.
Какие таинственные места обязательно стоит посетить, путешествуя по стране, корреспондент Sputnik обсудила с тревел-блогером Миланой Хасиневич.
Графские развалины и старинный парк
«Прежде чем говорить о мистических локациях, хотелось бы отметить, что все зависит от взгляда человека на вещи. Когда я делюсь в социальных сетях видео из моих путешествий, некоторые пишут, что в этих местах нет ничего особенного. Чаще всего это делают мужчины, так как у них нет способности оценивать предметы с энергетической точки зрения. Для них существует только “красиво/некрасиво” и “достопримечательность/не достопримечательность”. Женщины в этом плане больше ориентируются на свои эмоции и чувства, которые у них вызывает то или иное место», — отметила Милана.
Поэтому насколько локация считается мистической и таинственной — весьма субъективное мнение и взгляд каждого отдельного человека.
«Я просто могу рассказать про те места, в которые мне хочется возвращаться, потому что там у меня возникали необычные ощущения и происходили интересные вещи», — добавила она.
Одной из таких локаций Милана считает старинный парк и руины дворца Тышкевичей в Логойске. Это место сейчас набирает большую популярность среди путешествующих по стране, тем более находится оно всего в 30 километрах от Минска.
«Во время одной из первых прогулок я нашла там холм, на который постоянно поднималась и смотрела на парк. Позже я узнала, что этот парк был разбит на месте древнего городища, и тогда картинка и история этого места у меня сложилась в единый пазл», — рассказала собеседница агентства.
Дело в том, что Евстафий Тышкевич был не только фанатом древности и истории Беларуси, но и основателем научной археологии. Неспроста он решил разбить английский парк именно в этом месте, наверняка зная о древнем городище. Поэтому и рельеф этого парка такой необычный: рвы, холмы, а между ними протекают ручьи.
Кроме того, Тышкевич построил там целый каскад водопадов, и эта гидрологическая система функционирует до сих пор. Каскад из небольших водопадов включают каждой весной. И сейчас в период цветения незабудок, которых очень много в это время в парке, прогулки по парку Тышкевичей буквально умиротворяют и радуют глаз.
«Я не раз слышала от разных людей, что, когда они приходят в парк, то ощущают здесь какую-то особенную энергетику и успокоение. К тому же руины, которые остались от красивейшей графской резиденции, смотрятся весьма живописно и добавляют атмосферности и таинственности этому месту», — отметила Милана.
Белорусский Стоунхендж
«Еще одним мистическим, по моему мнению, местом является старинное кладбище в деревне Бабцы, где было обнаружено более двух десятков каменных крестов. Многие говорят, что эти кресты были поставлены как надгробные камни на могилах, но у меня такого ощущения вообще нет, потому что для меня это не просто кладбище, а скорее место соединения с предками», — поделилась тревел-блогер.
Милана также рассказала, что узнавала о происхождении этих крестов у исследователей, которые непосредственно занимаются поиском таких камней и обследованием мест их обнаружения. Практически никогда под ними не находили захоронений.
«Поэтому то, что они являются надгробными камнями — это только одна из версий. По другой версии, которая мне больше нравится, наши предки вырубали из камней такие сложные конструкции, чтобы обозначать ими границы, например, территорий или поселений определенных родов. Мне это объяснение кажется более логичным», — сказала собеседница Sputnik.
Так, до сих пор во многих белорусских деревнях на въездах стоят кресты и установлены они совсем не на могилах.
«Более того, наши предки веками поклонялись камням, вряд ли они это будут делать на могилах. Их и сейчас белорусы продолжают украшать, приносят монеты, сладости. А еще на некоторых камнях в Бабцах можно увидеть языческие символы, например, круг со стрелой. Я про него узнавала, это символ рода и вселенной», — рассказала Милана.
Недалеко от этого кладбища находятся еще несколько крестов, так что в общей сложности их около 30. Кресты разного размера, самые маленькие в высоту не более 30 сантиметров, другие — выше человеческого роста.
«Там в принципе много валунов навалено, и появились они точно не в 90-е годы, когда поле расчищали. Поэтому складывается впечатление, что находишься как в древнем Стоунхендже или в каком-то месте подобного плана. Это очень необычно», — подчеркнула она.
Кипящий родник
Примерно в 135 километрах от Минска недалеко от деревни Ясенец (Барановичский район Брестской области) в лесу есть чудо природы — восходящий родник «Кипяток», тип которого считается редким для нашей страны.
Вода в нем выходит из-под земли и образует пузыри. Подобные пузыри можно увидеть на поверхности воды, когда она кипит.
«Родник “Кипяток” — это очень интересное, приятное и в тоже время необычное место. Вода в этом роднике так бьет из-под земли, что похожа на гейзеры, очень красивое бурление получается. Советую брать с собой чай и устраивать пикник прямо в беседке недалеко от родника, правда от воды немного ощущается запах сероводорода, но он вряд ли сильно помешает», — отметила тревел-блогер.
Но добраться до криницы, по ее словам, не так просто — подняться на машине нужно в гору, а это сложно из-за не очень хорошей подъездной дороги. Поэтому машину лучше оставлять возле горки, а до самого родника идти пешком.
Бездонное озеро
«Есть в Беларуси одно озеро — Воронец — которое тоже считается мистическим. Находится оно в Поставском районе Витебской области. Говорят, озеро настолько глубокое, что до сих пор никому не удалось измерить его глубину. Как-то мне написал опытный дайвер и рассказал, что однажды погружался в Воронец и на глубине увидел очень резкий обрыв и какую-то тень, это его даже напугало, хотя сам он далеко не из робкого десятка», — рассказала Милана.
По одной из легенд, Воронец — это кратер от упавшего метеорита, а не обычный водоем ледникового происхождения, поэтому озеро такое глубокое.
«Есть еще одна легенда, связанная с утопленницей, из-за которой нежелательно плавать по озеру на лодке. И действительно я никого не видела там на лодках. Кстати, я купалась в этом озере, мы даже останавливались у берега с палаткой. Правда, это было до того, как я все это узнала», — с улыбкой добавила она.
А еще Милана считает, что, когда она с друзьями ездила с палатками в эти места, они ощутили скачок во времени.
«Возле озера есть одно место, куда можно проехать на машине. Поворачивали мы на эту дорогу возле хорошо сохранившегося ДОТа времен Первой мировой войны и ехали примерно 20 минут. После того, как мы разбили лагерь, решили прогуляться по той же дороге и дошли до ДОТа буквально за две минуты. Разве можно пешком дойти быстрее, чем на машине?! Было такое ощущение, что произошло какое-то преломление во времени, хотя я в эти вещи не сильно верю, но не у одной меня сложилось такое впечатление», — поделилась собеседница агентства.
На этом странности, по словам блогера, закончились.
«Место это хоть и мистическое, но очень живописное, а озеро с кристально чистой водой», — добавила она.
Дворец, в котором сняли первый белорусский хоррор
«Из всех заброшенных усадеб Беларуси, которые я видела, самой мистической могу назвать дворец князей Святополк-Четвертинских в городском поселке Желудок. И таинственность его не в том, что там сняли первый белорусский фильм ужасов “Масакра” о медведе-оборотне по мотивам старобелорусских легенд, а в особой атмосфере, которая там царит», — сказала тревел-блогер.
От былой роскоши дворца остались только массивная парадная лестница, ведущая на второй этаж, который облюбовали ласточки, и немного лепнины на потолке.
«На второй этаж, который фактически стал ласточкиным гнездом, проход сейчас закрыт, видимо, из-за ремонта. Но можно немного подняться по массивной лестнице и сделать несколько колоритных фото. Если хочется какой-то таинственной атмосферы, подышать стариной, полюбоваться сохранившимися элементами декора — обязательно стоит съездить туда, пока стены еще не оштукатурены и не покрашены», — рекомендует Милана.
Помимо роскошного княжеского дворца, там можно увидеть необычный флигель в виде маленького средневекового замка с едва уцелевшей башней и стенами из камня, а также каретную, которая ранее служила еще и гаражом, и погулять по прекрасному парку с 200-летней грабовой аллеей. А недавно доступ для посетителей открыли еще и в подвалы с каменными сводами.
Прелесть поездки в Желудок еще и в том, что рядом находится много интересных достопримечательностей Гродненской области.
Так, например, можно заехать в деревню Дикушки, где находится усадьба Грабовских, а точнее то, что от нее осталось, в деревню Рожанка ради костела святых апостолов Петра и Павла, который соединил в себе черты готики и кальвинистского храма, и в деревню Мурованка, чтобы увидеть необычный архитектурный памятник — церковь Рождества Богородицы оборонительного типа.