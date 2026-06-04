Правоохранительные органы провели плановую проверку вокзала в Комсомольске- на- Амуре

Справочно: в период летней оздоровительной кампании по всем субъектам Дальневосточного региона запланировано передвижение более 300 организованных детских групп, что составляет около 12 тысяч несовершеннолетних. Усиление мер безопасности на транспортных объектах в этот период — одна из ключевых задач полиции.