Правоохранительные органы провели плановую проверку вокзала в Комсомольске- на- Амуре

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Комсомольского ЛО МВД России на транспорте совместно с кинологом УМВД России по г. Комсомольску на Амуре провели плановое обследование железнодорожного вокзала и прилегающей территории, сообщает Дальневосточная полиция. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Проверка включала визуальный осмотр пассажирских вагонов и локомотивов, обследование перрона на предмет обнаружения подозрительных предметов. В рамках мероприятия отработано взаимодействие с представителями транспортного комплекса и экстренных служб.
Справочно: в период летней оздоровительной кампании по всем субъектам Дальневосточного региона запланировано передвижение более 300 организованных детских групп, что составляет около 12 тысяч несовершеннолетних. Усиление мер безопасности на транспортных объектах в этот период — одна из ключевых задач полиции.
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