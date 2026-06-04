Челябинские врачи с помощью робота починили 70-летней женщине колени

Первый протез женщине установили полгода назад на первой в Челябинске робот-ассистированной операции. А на днях ей сделали операцию на втором колене — уже традиционным способом, вручную.
— Боли были очень сильные, не могла ходить. Сначала хромала, потом совсем спать не могла. Они у меня колесом стали, я вообще как колобок ходила, — поделилась 70-летняя жительница Златоуста Дания Сахипгареева. — Обратилась к травматологам. Сказали — лечению уже не поддаётся, надо оперировать. Сразу после операции больно было и ту, и другую ногу. Это же операция. А сейчас уже хожу по коридору и в столовую своими ногами.
В ЧОКБ отметили, что сегодня робот-ассистированные операции считаются одной из хитовых технологий, которые внедряются в травматологии. Есть различные варианты систем. Есть модель, которая позволяет доктору выполнять привычный процесс, но под контролем робота. А можно робота закрепить на ноге, задать программу, и он выполняет процесс самостоятельно. Это практически фрезерный станок с ЧПУ.
— Нет однозначного восприятия, что это прорыв, что вот теперь есть робот, он работает за нас. Такого нет, — подчеркнул заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 ЧОКБ, главный травматолог Минздрава Челябинской области Леонид Полляк. — Возможно, в каких-то аспектах это наше будущее. Это вспомогательный инструмент, дополнительные мозги доктору, защита доктора от ошибки, защита больного от ошибки доктора. Это вещь хорошая, но заменить врача полностью робот не может.
Так проходила в ноябре 2025 года первая в Челябинске операция при помощи робота.
Робот работает только с костными тканями, мягкие ткани не входят в зону его интереса. Заложенная разработчиками программа формирует правильный опил костей под конкретный протез. Почти все роботы заточены под конкретные варианты протезов, а значит, привязаны к этим моделям. И это не единственный минус модной технологии.
— Во-первых, операция с участием робота точно происходит не быстрее, — отметил Леонид Полляк. — Насчёт малоинвазивности тоже очень большой вопрос: чтобы робот сделал то, что от него ожидается, нужна хорошая экспозиция, то есть доступ практически тот же самый, а степень травматичности зависит именно от доступа.
Заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 ЧОКБ Леонид Полляк.
Уже на вторые сутки после вмешательства пациентка достаточно активно перемещается, с ней занимаются реабилитологи. В-принципе, женщина уже готова к выписке, но врачи пока не отпускают — требуется понаблюдать, как поведёт себя обновлённый сустав.
— Что операцию делал робот, я даже не знала, только после операции сказали, — рассказала Дания Сахипгареева. — Самое главное, что ноги ходят и не болят, ровные стали, стоять на них могу, двигаться, куда-то сходить могу. Докторам хочу пожелать удачи, успеха, чтобы они дальше продвигались. Медицина идёт вперёд, с каждым днём всё лучше и лучше, всё больше умеют врачи, стараются делать для нас лучше. Большая им благодарность.
Всего в отделении травматологии и ортопедии № 1 ЧОКБ за год выполняют почти 2800 операций, в том числе высокотехнологичных, больше половины вмешательств проводится по поводу протезирования суставов.