Челябинские врачи с помощью робота починили 70-летней женщине колени

— Боли были очень сильные, не могла ходить. Сначала хромала, потом совсем спать не могла. Они у меня колесом стали, я вообще как колобок ходила, — поделилась 70-летняя жительница Златоуста Дания Сахипгареева. — Обратилась к травматологам. Сказали — лечению уже не поддаётся, надо оперировать. Сразу после операции больно было и ту, и другую ногу. Это же операция. А сейчас уже хожу по коридору и в столовую своими ногами.