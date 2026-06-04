Жителей Красноярска приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»

Для этого необходимо до 15 июня пройти регистрацию по ссылке, внести свои данные и своего героя (ФИО и воинское звание). В день акции вы получите именную свечу с табличкой. Бирку с именем родственника, который погиб на войне, можно будет закрепить на свече.