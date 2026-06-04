Жителей Красноярска приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»

22 июня, в День Памяти и скорби, жители города могут принять участие в акции «Свеча памяти. Красноярск помнит».
Для этого необходимо до 15 июня пройти регистрацию по ссылке, внести свои данные и своего героя (ФИО и воинское звание). В день акции вы получите именную свечу с табличкой. Бирку с именем родственника, который погиб на войне, можно будет закрепить на свече.
Если вы не успеете пройти регистрацию, то 22 июня с 20:30 до 21:30 можно будет получить свечу на месте.
Для тех, у кого нет информации о воевавших родственниках, подготовлены свечи с именами героев, увековеченных на мемориальных плитах Площади Победы. Зажечь их сможет любой желающий.
22 июня в 21:30 около музея «Мемориал Победы» по адресу (ул. Дудинская, 2а) участники акции из зажжённых свечей составят цифру 85 — в память о 85-й годовщине начала войны, и фразу «Красноярск помнит», рассказали в администрации города.