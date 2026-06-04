Ростовский ЗАГС назвал редкие имена новорожденных в июне

На аналитическом портале появились данные ЗАГСа о самых редких именах, которые родители выбирали для новорождённых в Ростовской области.
Среди девочек редкими стали следующие имена: Иляйда, Айшенур, Алтана, Замира, Нота (латинского происхождения; точного толкования нет, часто ассоциируется с графическим знаком для обозначения звука).
Редкими именами для мальчиков признаны: Рашад, Феликс, Арлан (тюркского происхождения, распространено в Центральной Азии и Казахстане; трактовки: «лев», «свирепый волк», «волкодав»), Вруйр, Гор.