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Ростовский ЗАГС назвал редкие имена новорожденных в июне

Данные появились на аналитическом портале.

На аналитическом портале появились данные ЗАГСа о самых редких именах, которые родители выбирали для новорождённых в Ростовской области.

Среди девочек редкими стали следующие имена: Иляйда, Айшенур, Алтана, Замира, Нота (латинского происхождения; точного толкования нет, часто ассоциируется с графическим знаком для обозначения звука).

Редкими именами для мальчиков признаны: Рашад, Феликс, Арлан (тюркского происхождения, распространено в Центральной Азии и Казахстане; трактовки: «лев», «свирепый волк», «волкодав»), Вруйр, Гор.