Мошенники стали обманывать через копию Портала поставщиков Москвы

Уточняется, что любые предложения о льготном участии, контрактах без проверки или быстром доходе по ссылке из мессенджера являются уловками злоумышленников. Пользователям напомнили, что не следует переходить по подозрительным ссылкам, сообщать коды из SMS-сообщений и переводить деньги на неизвестные счета.