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Мошенники стали обманывать через копию Портала поставщиков Москвы

Аферисты стали обманывать закупщиков через копию московского портала поставщиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мошенники создали копию Портала поставщиков города Москвы, где предлагают участникам закупок заключить контракт без регистрации, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.

Новая мошенническая схема нацелена именно на участников закупок на портале.

«Предпринимателям предлагают заключать контракты без регистрации, используя поддельный сайт, копирующий официальную платформу», — говорится в сообщении.

Согласно правилам закупок, участие в них, включая котировочные сессии, невозможно без бесплатной регистрации и наличия усиленной квалифицированной электронной подписи. Помимо получения этой подписи необходимо заполнить заявки с реквизитами организации и банковскими сведениями.

Уточняется, что любые предложения о льготном участии, контрактах без проверки или быстром доходе по ссылке из мессенджера являются уловками злоумышленников. Пользователям напомнили, что не следует переходить по подозрительным ссылкам, сообщать коды из SMS-сообщений и переводить деньги на неизвестные счета.