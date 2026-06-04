Одну из улиц перекроют на месяц в Астане из-за строительства развязки

В акимате Астаны сообщили о начале дорожных работ по проспекту Тлендиева. Проект включает строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой.
С 6 июня по 6 июля движение на данном участке будет частично перекрыто. Автомобили смогут двигаться только по одной стороне в обоих направлениях.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.