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Одну из улиц перекроют на месяц в Астане из-за строительства развязки

В Астане на месяц ограничат движение по проспекту Тлендиева из-за строительства развязки. Ограничения продлятся с 6 июня по 6 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В акимате Астаны сообщили о начале дорожных работ по проспекту Тлендиева. Проект включает строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой.

С 6 июня по 6 июля движение на данном участке будет частично перекрыто. Автомобили смогут двигаться только по одной стороне в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.