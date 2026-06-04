В субботу в центре Светлогорска перекроют движение транспорта из-за Дня города

В субботу, 6 июня, в центре Светлогорска перекроют движение транспорта. Ограничения связаны с празднованием Дня города. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Ограничения будут действовать на нескольких участках в центре города:
с 6:00 до 00:00 — перекрытие улицы Ленина от «Янтарь-холла» до перекрёстка с Октябрьской, а также улицы Октябрьской до перекрёстка с Островского и улицы Садовой до перекрёстка с Гагарина; с 12:00 до 14:00 — перекрытие улицы Ленина от перекрёстка с Октябрьской до пересечения с Пушкина, а также улицы Карла Маркса до перекрёстка с Горького.
День города в Светлогорске отметят в субботу, 6 июня. Праздник пройдёт сразу на нескольких площадках: на территории у «Янтарь-Холла», в Лиственничном парке и на стадионе ФОКа. В городе организуют концерты, ярмарки, спектакли и выставки.