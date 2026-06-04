В субботу в центре Светлогорска перекроют движение транспорта из-за Дня города

с 6:00 до 00:00 — перекрытие улицы Ленина от «Янтарь-холла» до перекрёстка с Октябрьской, а также улицы Октябрьской до перекрёстка с Островского и улицы Садовой до перекрёстка с Гагарина; с 12:00 до 14:00 — перекрытие улицы Ленина от перекрёстка с Октябрьской до пересечения с Пушкина, а также улицы Карла Маркса до перекрёстка с Горького.