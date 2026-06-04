Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, что недавно играл в хоккей с Путиным

— Владимир Владимирович влюбился в эту игру, и ему так все это нравится. Для нашего президента быть в спортивной форме и получать еще удовольствие от спорта, от игры — это необходимость сегодня. И мы обычно с легендами потом сидим, что-то обсуждаем. Ему тоже интересно с нами пообщаться, — цитирует его ТАСС.