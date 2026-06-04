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Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, что недавно играл в хоккей с Путиным

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов недавно играл в хоккей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 4 мая, он рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов недавно играл в хоккей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 4 мая, он рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Владимир Владимирович влюбился в эту игру, и ему так все это нравится. Для нашего президента быть в спортивной форме и получать еще удовольствие от спорта, от игры — это необходимость сегодня. И мы обычно с легендами потом сидим, что-то обсуждаем. Ему тоже интересно с нами пообщаться, — цитирует его ТАСС.

Кроме того, трехкратный обладатель Кубка Стэнли добавил, что играет с российским лидером в одной пятерке.

До этого глава государства утверждал, что не смог бы выполнить норматив мастера спорта и получить звание, если бы за все нужно было платить. Он уточнил, что за все поездки на соревнования за него платил регион.

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, в свою очередь, рассказал, что президент переживал по поводу неуспехов РФ в футболе. Глава государства также поддерживал развитие этого вида спорта.