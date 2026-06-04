Городской транспорт ожидает цифровизация

По его словам, соглашение с «Транстелематикой» поможет ускорить цифровизацию городского транспорт, что в свою очередь станет драйвером его дальнейшего развития. В рамках сотрудничества планируется проработать совместное обеспечение городского транспорта WI-FI-сетями и мультимедийными сервисами. Кроме того, решается вопрос о применении SIM-решений для передачи телематических данных, видеопотоков и оплаты проездов. Как ожидается, применение этих технологий ускорит транзакции и повысит безопасность дорожного движения.