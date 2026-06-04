В Кодинске при поддержке Богучанской ГЭС начали работать молодежные трудовые отряды

В городе Кодинске стартовала масштабная летняя программа временного трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охватившая более 170 старшеклассников.
Три отряда, в которые вошли 60 подростков и два бригадира, созданы на средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС». Благодаря поддержке, оказанной энергетиками окружному Молодежному центру, все участники получат единую форму и зарплату, отряды будут заниматься благоустройством территории города Кодинска. Помимо общественно-полезного труда для ребят подготовлена культурная и просветительская программа.
«Поддержка подрастающего поколения и создание условий для его всестороннего развития — один из ключевых приоритетов социальной политики Богучанской ГЭС. Мы рады, что наше партнерство с Молодежным центром позволяет расширять программу летней занятости подростков. Для ребят это первый трудовой опыт и возможность заработать собственные деньги, отличный шанс развить командный дух и внести личный вклад в благоустройство родного города», — отметил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.
В этом году старт летнего трудового сезона ознаменовался важным нововведением: Молодежный центр организовал торжественную церемонию посвящения в трудотряд. Подростки ознакомились со своими будущими обязанностями и распорядком рабочего дня, а затем принесли торжественную клятву — трудиться ответственно, качественно и добросовестно.
Первые трудовые отряды в Кодинске были созданы в 2025 году и получили поддержку из бюджетов Красноярского края и Кежемского округа. Их опыт был признан успешным, а спрос на участие в программе среди молодежи значительно превысил предложение. Энергетики уверены, что это лето станет для молодых жителей Кежемского округа временем ярких впечатлений, полезных навыков и новых открытий, а возможно и временем выбора дальнейшего профессионального пути.