В Кодинске при поддержке Богучанской ГЭС начали работать молодежные трудовые отряды

Первые трудовые отряды в Кодинске были созданы в 2025 году и получили поддержку из бюджетов Красноярского края и Кежемского округа. Их опыт был признан успешным, а спрос на участие в программе среди молодежи значительно превысил предложение. Энергетики уверены, что это лето станет для молодых жителей Кежемского округа временем ярких впечатлений, полезных навыков и новых открытий, а возможно и временем выбора дальнейшего профессионального пути.