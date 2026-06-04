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Проект логистического комплекса федерального значения представили вице-премьеру в Ростовской области

В Ростовской области запустили производство промышленных роботов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил новую промышленную площадку, где первый вице-премьер Денис Мантуров дал старт производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения. Предприятие специализируется на выпуске отечественного оборудования, в том числе для логистических комплексов. Об этом губернатор сообщил в своих соцсетях.

На встрече губернатор представил первому вице-премьеру проект логистического комплекса федерального значения, который планируется создать по поручению президента РФ в Ростовской области.

Денис Мантуров поручил создать межведомственную рабочую группу для проработки вопросов реализации проекта.

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