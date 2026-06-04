Проект логистического комплекса федерального значения представили вице-премьеру в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил новую промышленную площадку, где первый вице-премьер Денис Мантуров дал старт производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения. Предприятие специализируется на выпуске отечественного оборудования, в том числе для логистических комплексов. Об этом губернатор сообщил в своих соцсетях.