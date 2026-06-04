Эксперты «Перезвони сам» рассказали, как защититься от новой мошеннической схемы

— Новая схема обмана нацелена на предпринимателей: создается поддельный сайт, копирующий интерфейс официальной платформы, и распространяется информация о якобы появившейся новой функции — возможности заключать контракты без регистрации на портале поставщиков. Таким образом, мошенники рассчитывают, что желание сэкономить время и избежать бюрократических процедур заставит предпринимателей перевести деньги или передать личные данные. Если вам предлагают поучаствовать в закупках без регистрации, просят сообщить свои данные или авторизоваться по номеру телефона — не верьте и проверяйте информацию самостоятельно на mos.ru и на портале поставщиков, — рассказала Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам».