Эксперты «Перезвони сам» рассказали, как защититься от новой мошеннической схемы

Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили предпринимателей о новой мошеннической схеме, связанной с порталом поставщиков. Злоумышленники создают сайты-двойники официальной платформы и предлагают заключать государственные контракты без регистрации, что на самом деле невозможно. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы.
— Новая схема обмана нацелена на предпринимателей: создается поддельный сайт, копирующий интерфейс официальной платформы, и распространяется информация о якобы появившейся новой функции — возможности заключать контракты без регистрации на портале поставщиков. Таким образом, мошенники рассчитывают, что желание сэкономить время и избежать бюрократических процедур заставит предпринимателей перевести деньги или передать личные данные. Если вам предлагают поучаствовать в закупках без регистрации, просят сообщить свои данные или авторизоваться по номеру телефона — не верьте и проверяйте информацию самостоятельно на mos.ru и на портале поставщиков, — рассказала Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам».
Пользователям советуют внимательно проверять адрес сайта перед авторизацией и не переходить по подозрительным ссылкам из мессенджеров. Официальный портал работает по адресу zakupki.mos.ru. В случае возникновения вопросов следует обращаться только в службу технической поддержки площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.
Мошенники стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью Резервного фонда России. Что известно о новой мошеннической схеме — в материале «Вечерней Москвы».