Зелёный край. Волонтёры с лесничими высадили 9 000 елей в Кишертском округе

В посёлке Кордон Кишертского округа волонтёры Прикамья высадили 9 000 саженцев ели и внесли свой вклад в восстановление лесного массива территории края.
На одной волне.
Посадка саженцев хвойных пород деревьев прошла в рамках масштабной экологической акции «Посади новый лес — 35 000 деревьев». Экоактивисты из числа сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» участвовали в масштабном посадочном десанте по предложению Государственного управления лесами Пермского. Всего было засажено три гектара леса — по три тысячи саженцев на гектар.
Забота об экологии и сохранение природы являются безусловным приоритетом в деятельности компании ЛУКОЙЛ. Её сотрудники полностью разделяют и поддерживают эту миссию. Ежегодно даже на территории пермского региона проходит множество экологических инициатив: от субботников и акций по озеленению до масштабных фестивалей и конкурсов экологических проектов среди детей.
Миссия, которая объединяет.
Как и всегда, работа команды эковолонтеров на самом старте лета получилась очень слаженной и дружной. Участники отмечают, что совместный труд на свежем воздухе объединяет не хуже корпоративных мероприятий.
"Я работаю на предприятии не так давно, но уже поучаствовала в нескольких социально значимых мероприятиях, могу с уверенность сказать, что быть волонтёром такой компании здорово. Сама родом из Кишертского района, поэтому для меня это событие имеет особое значение. Очень приятно, что в этой экологической инициативе меня поддержал папа: узнав, что я еду на малую родину с экодесантом, он решил присоедиться, и мы вместе работали весь день. Мы с ним высадили около 800 деревьев! Приятно осознавать, что на месте, которое раньше было свалкой, теперь будет расти прекрасный лес. Такие добрые дела формируют ответственное отношение к нашей природе, и прекрасно, что компания, в которой я работаю, это поддерживает, — поделилась впечатлениями молодой специалист Анна Герасимова.
Восполняя лесной ресурс.
В пресс-службе завода отмечают, что высадка деревьев — это не разовая акция, а системная работа по восполнению лесных ресурсов. Как отметил главный эколог предприятия, волонтёры активно участвуют в преображении не только краевой столицы, но и отдалённых территорий.
«Наши сотрудники уже несколько лет активно участвуют в акциях на территории города Перми, преображая нашу краевую столицу. А сейчас мы вышли за пределы мегаполиса и заботимся о том, чтобы леса восполнялись в разных территориях края. Это наш общий вклад в здоровое будущее региона», — прокомментировал главный эколог предприятия Игорь Гужва.
Видео: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», автор Антон Мошев.