Зелёный край. Волонтёры с лесничими высадили 9 000 елей в Кишертском округе

"Я работаю на предприятии не так давно, но уже поучаствовала в нескольких социально значимых мероприятиях, могу с уверенность сказать, что быть волонтёром такой компании здорово. Сама родом из Кишертского района, поэтому для меня это событие имеет особое значение. Очень приятно, что в этой экологической инициативе меня поддержал папа: узнав, что я еду на малую родину с экодесантом, он решил присоедиться, и мы вместе работали весь день. Мы с ним высадили около 800 деревьев! Приятно осознавать, что на месте, которое раньше было свалкой, теперь будет расти прекрасный лес. Такие добрые дела формируют ответственное отношение к нашей природе, и прекрасно, что компания, в которой я работаю, это поддерживает, — поделилась впечатлениями молодой специалист Анна Герасимова.