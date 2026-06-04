Полиция выехала к пенсионерке в Атырау и убедила ее больше не общаться в WhatsApp

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, сотрудники полиции защитили 69-летнюю жительницу Атырау от действий телефонных мошенников. Они пытались оформить на ее имя кредит в размере 2 млн тенге.
Схема обмана началась со звонка неизвестного, представившегося специалистом по обслуживанию домофонов. Под предлогом проведения технических работ он убедил пенсионерку сообщить код, поступивший с номера 1414. Вскоре ей позвонил другой злоумышленник, назвавшийся сотрудником банка, и сообщил о якобы оформляемом на ее имя кредите.
Используя методы психологического воздействия, мошенник пытался завладеть денежными средствами потерпевшей. Однако подозрительная активность была своевременно выявлена. Получив информацию, сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской области незамедлительно выехали по месту жительства пенсионерки.
В ходе проверки установлено, что она поддерживала связь с мошенниками через мессенджер WhatsApp. Полицейские разъяснили женщине механизм действий злоумышленников и убедили ее прекратить дальнейшее общение.
В результате принятых мер преступный замысел был сорван, а пенсионерка избежала финансового ущерба на сумму 2 млн тенге.