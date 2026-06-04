Полиция выехала к пенсионерке в Атырау и убедила ее больше не общаться в WhatsApp

Схема обмана началась со звонка неизвестного, представившегося специалистом по обслуживанию домофонов. Под предлогом проведения технических работ он убедил пенсионерку сообщить код, поступивший с номера 1414. Вскоре ей позвонил другой злоумышленник, назвавшийся сотрудником банка, и сообщил о якобы оформляемом на ее имя кредите.