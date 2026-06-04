Россияне признались, что ограничивают детей в гаджетах и интернете

В России более половины родителей (свыше 50%) устанавливают лимиты на время, которое их дети проводят с электронными устройствами. При этом около трети (32%) взрослых контролируют, какие именно передачи или жанры смотрит ребенок, и лишь 14% мам и пап вообще не вмешиваются в этот процесс. Такую статистику приводит РИА Новости.
Ограничения напрямую связаны с возрастом детей: самым маленьким, до 6 лет, чаще всего ограничивают время просмотра, а ребятам от 5 до 10 лет — использование гаджетов в целом. Примерно 45% родителей в целом доверяют своим детям и подросткам самостоятельно искать фильмы, сериалы и мультфильмы в интернете. К тому моменту, когда ребенку исполняется 11−14 лет, этот показатель подскакивает до 74%.
Единых строгих нормативов по допустимой длительности пребывания в сети не существует, однако среднестатистический показатель составляет около четырех часов ежедневно. В это время входит не только просмотр видео и серфинг по сайтам, но и прослушивание аудиокниг, а также другие цифровые развлечения.
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