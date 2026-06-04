Россияне признались, что ограничивают детей в гаджетах и интернете

Ограничения напрямую связаны с возрастом детей: самым маленьким, до 6 лет, чаще всего ограничивают время просмотра, а ребятам от 5 до 10 лет — использование гаджетов в целом. Примерно 45% родителей в целом доверяют своим детям и подросткам самостоятельно искать фильмы, сериалы и мультфильмы в интернете. К тому моменту, когда ребенку исполняется 11−14 лет, этот показатель подскакивает до 74%.