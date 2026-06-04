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Студент из Уфы выиграл 300 тыс. рублей на всероссийской олимпиаде

Владислав Юрьев стал серебряным призером по двум направлениям.

Источник: УУНиТ

Второкурсник Уфимского университета науки и технологий Владислав Юрьев стал серебряным призером IX Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», сообщает пресс-служба вуза.

Студент Института информатики, математики и робототехники показал высокие результаты по двум направлениям: «Искусственный интеллект» и «Управление цифровым продуктом и инноватика».

Владислав Юрьев разработал нейросеть для моделирования реальной бизнес-задачи. Теперь он получил стажировку в крупной российской компании, а также денежный приз — по 150 тыс. рублей за победу в каждой номинации.

На участие в IX сезоне олимпиады зарегистрировалось рекордное количество студентов — более 215,5 тыс. человек. Дипломантами стали 3,6 тыс. человек, из них 34 из Башкирии.