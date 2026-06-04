Красноярск готовится принять Всероссийскую олимпиаду юных геологов в 2027 году

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Михаила Котюкова и руководителя Федерального агентства по недропользованию Олега Казанова, на которой обсуждалась организация в Красноярске XVI Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2027 году. Она проводится раз в два года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», каждый раз в новом регионе. В олимпиадах принимают участие команды из учеников 8−11-х классов из России и стран ближнего зарубежья. Планируется, что в 2027 году в Красноярск приедут почти 400 человек. По словам главы региона, важно популяризировать профессии в геологии, горном деле и геотехнологиях, формировать научную базу отрасли. К предстоящему событию мы наладили межведомственное взаимодействие, определили площадки для проведения мероприятия и проживания гостей. Мы готовы организовать насыщенную культурную, спортивную и экскурсионную программы, — подчеркнул Михаил Котюков, говоря о подготовке события. Программа олимпиады включает в себя специальные соревнования и научно-практическую конференцию, а также спортивные и культурные мероприятия. Тематика охватывает различные разделы естествознания, такие как палеонтология, петрография, минералогия, структурная геология, инженерная геология, гидрогеология, радиометрия и нефтяная геология. Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении на профильные специальности. Олимпиада — отличная возможность для ребят прочувствовать важность и исключительность геологической отрасли. Показать, что геология — это будущее России, будущее разных отраслей и будущее нашего народа. У меня нет сомнений, что олимпиада в Красноярске пройдет на высочайшем уровне и внесет вклад в решение этой задачи, — отметил Олег Казанов.