63-летний севастополец задержан за госизмену и шпионаж: что выяснили в ФСБ

Пожилого мужчину завербовали через мессенджер WhatsApp*, а затем он начал собирать сведения о военнослужащих ВС РФ. А также планировал следить за транспортом членов их семей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за госизмену. Санкция ст. 275 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчина арестован.
Ранее ФСБ задержала группу подростков-диверсантов. За минирование машины одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия им обещали заплатить полмиллиона рублей.
*принадлежит компании Meta**, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России.
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