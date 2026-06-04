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63-летний севастополец задержан за госизмену и шпионаж: что выяснили в ФСБ

ФСБ: житель Севастополя задержан за передачу СБУ данных о российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя за передачу СБУ данных о российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Пожилого мужчину завербовали через мессенджер WhatsApp*, а затем он начал собирать сведения о военнослужащих ВС РФ. А также планировал следить за транспортом членов их семей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за госизмену. Санкция ст. 275 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчина арестован.

Накануне в Волгоградской области сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН России задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене. По версии следствия, задержанный три года тайно сотрудничал с украинской военной разведкой, получая от ее агентов вознаграждение за действия.

Ранее ФСБ задержала группу подростков-диверсантов. За минирование машины одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия им обещали заплатить полмиллиона рублей.

*принадлежит компании Meta**, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России.

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