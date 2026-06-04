Инфекционист Минакова сообщила о распространении хантавируса в Приволжье

«Хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Она уточнила, что хантавирус — это эндемичное заболевание, то есть характерное для перечисленных регионов, как, например, хронический описторхоз для Западной Сибири.
Врачи в этих регионах даже по клинической картине могут своевременно выставить диагноз и лабораторно его подтвердить. Они проводят противовирусную и посиндромную терапию, которая, как правило, заканчивается выздоровлением, добавила Минакова.