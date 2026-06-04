Шесть стран мира может затопить из-за таяния ледника

Согласно информации, опубликованной изданием Daily Express, существует вероятность, что шесть государств столкнутся с масштабными наводнениями или даже полным исчезновением своих территорий, если один из наиболее крупных антарктических ледников — тот, что в прессе прозвали «ледником Судного дня», — разрушится. Как отмечается в статье, данный ледник постоянно находится под пристальным вниманием учёных-климатологов, поскольку его состояние способно существенно повлиять на глобальный уровень Мирового океана.