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Шесть стран мира может затопить из-за таяния ледника

Согласно информации, опубликованной изданием Daily Express, существует вероятность, что шесть государств столкнутся с масштабными наводнениями или даже полным исчезновением своих территорий, если один из наиболее крупных антарктических ледников — тот, что в прессе прозвали «ледником Судного дня», — разрушится.

Согласно информации, опубликованной изданием Daily Express, существует вероятность, что шесть государств столкнутся с масштабными наводнениями или даже полным исчезновением своих территорий, если один из наиболее крупных антарктических ледников — тот, что в прессе прозвали «ледником Судного дня», — разрушится. Как отмечается в статье, данный ледник постоянно находится под пристальным вниманием учёных-климатологов, поскольку его состояние способно существенно повлиять на глобальный уровень Мирового океана.

В случае полного таяния этого ледяного массива уровень моря может подняться примерно на 60 сантиметров. При развитии событий по такому сценарию наибольшая угроза нависнет над Великобританией. Кроме того, в зону потенциального затопления попадут Нидерланды — особенно низменные участки Амстердама, Роттердама и Гааги, а также отдельные регионы Соединённых Штатов и Бангладеш, значительная часть территории которого находится на небольшой высоте относительно уровня моря.

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