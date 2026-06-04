Жителям Самары объяснили, почему в городе введут платные парковки

Напомним, разговоры об этой инициативе ведутся в Самаре уже долгие годы. С 2023 года прорабатывалось создание платных парковок в историческом центре. В ноябре 2025 года мэр Самары Иван Носков официально анонсировал запуск пилотного проекта в 2026 году и рассказал, что в качестве тестовых участков будут использовать уже имеющиеся парковочные карманы на Волжском проспекте и на улице Максима Горького. Там планируют обустроить 500 парковочных мест. Также хотели ввести возможность купить абонемент на продолжительное использование места.