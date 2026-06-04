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Жителям Самары объяснили, почему в городе введут платные парковки

В Самаре планируют создать 500 платных парковочных мест.

Источник: Комсомольская правда

Под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте» житель Самары спросил о причинах введения платных парковок в городе. Ему ответили в департаменте транспорта города.

«Такое решение вызвано необходимостью создания комфортной среды в историческом центре Самары, а также нехваткой парковок как системной проблемой», — рассказали в ведомстве.

Напомним, разговоры об этой инициативе ведутся в Самаре уже долгие годы. С 2023 года прорабатывалось создание платных парковок в историческом центре. В ноябре 2025 года мэр Самары Иван Носков официально анонсировал запуск пилотного проекта в 2026 году и рассказал, что в качестве тестовых участков будут использовать уже имеющиеся парковочные карманы на Волжском проспекте и на улице Максима Горького. Там планируют обустроить 500 парковочных мест. Также хотели ввести возможность купить абонемент на продолжительное использование места.