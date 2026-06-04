В Ростове задержали организаторов теневой схемы легализации мигрантов

В донской столице завершилась операция по обезвреживанию преступного сообщества, занимавшегося незаконной легализацией мигрантов. Как выяснили следователи, схему разработал 30-летний выходец из одной из стран бывшего СССР, который получил гражданство Российской Федерации в прошлом году. Вместе с ним действовали четыре соучастника в возрасте от 27 до 48 лет.