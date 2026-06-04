Врач Минакова: Хантавирус распространён в приволжских регионах РФ

Специалист отметила, что для этих регионов заболевание уже воспринимается как характерное, то есть встречающееся регулярно на протяжении длительного времени. В качестве сравнения она привела хронический описторхоз, который типичен для Западной Сибири. Минакова отметила, что накопленный медицинский опыт помогает врачам быстрее выявлять инфекцию. Медики опираются на характерные симптомы, после чего диагноз подтверждается лабораторными исследованиями. Затем назначается противовирусное и симптоматическое лечение, и в большинстве случаев пациенты полностью восстанавливаются.