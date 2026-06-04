Авиарейсы в Усть-Илимск снова начнут выполнять с 6 июня

«Пассажиропоток на маршруте очень большой, направление востребовано, билеты раскупаются, а самолеты летают с высокой загрузкой. Впереди лето, люди планируют отпуска в расчете именно на перелеты. Кроме того, участники СВО активно пользуются этим маршрутом, чтобы оперативно добираться в Иркутск на реабилитацию и лечение», — сказал депутат.