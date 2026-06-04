Авиарейсы в Усть-Илимск снова начнут выполнять с 6 июня

IrkutskMedia, 4 июня. Авиарейсы между Иркутском и Усть-Илимском вновь запустят с 6 июня. Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу билетов. Накануне депутаты Законодательного собрания Иркутской области провели оперативное совещание совместно с представителями региональных Минтранса, Минфина, мэром Усть-Илимска Эдуардом Симоновым, а также руководством воздушной гавани и «ИрАэро». На совещании обсуждалась тема недопущения приостановки рейсов между столицей Приангарья и северной территорией, сообщает пресс-служба ЗС региона.
Оперативное совещание провели вице-спикер регпарламента Виталий Перетолчин и председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков, представляющие интересы жителей Усть-Илимского района в ЗС, на базе профильного комитета под председательством Александра Лаутина.
Виталий Перетолчин отметил, что авиасообщение является особо значимым с учетом удаленности города от Иркутска и текущего состояния дорог.
«Пассажиропоток на маршруте очень большой, направление востребовано, билеты раскупаются, а самолеты летают с высокой загрузкой. Впереди лето, люди планируют отпуска в расчете именно на перелеты. Кроме того, участники СВО активно пользуются этим маршрутом, чтобы оперативно добираться в Иркутск на реабилитацию и лечение», — сказал депутат.
Директор аэропорта Усть-Илимска Сергей Ванкевич рассказал, что после закрытия продаж билетов поступило существенное количество обращений от жителей, планирующих отпускной сезон. Он подчеркнул, что авиасообщение является ключевым для развития территории.
Представитель Минтранса региона Екатерина Костина сообщила, что по поручению и при участии губернатора Игоря Кобзева на сегодняшний день достигнуты договоренности о продолжении программы авиасообщения на летний период. По ее словам, авиакомпания планирует расширить выполнение рейсов на летний период.
Добавим, что в 2025 году депутаты вместе с губернатором и правительством области приложили немало усилий для развития авиаузла, чтобы воздушная гавань функционировала и в Усть-Илимск полетели самолеты большей вместимости. Артем Лобков напомнил, что в 2025 году Игорь Кобзев дал поручение по привлечению дополнительных коммерческих и чартерных рейсов и расширению сотрудничества с авиакомпанией S7.
Представитель Минтранса обозначила, что для реализации таких планов необходимо провести дополнительную серьезную модернизацию инфраструктуры аэропорта, в том числе построить объекты, улучшить пожарную безопасность и закупить оборудование. Рассматривается участие в федеральных программах развития авиационной инфраструктуры. По ее словам, включение аэропорта в соответствующие программы и начало проектных работ запланировано на 2027 год, с возможным запуском новых воздушных судов к концу следующего года.