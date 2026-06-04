Руководители назвали три главные трудности в работе с подчиненными

Опрошенные РБК руководители считают менторство и коучинг хорошей дополнительной поддержкой в решении сложных управленческих задач. «Работа с коучем помогает посмотреть на себя со стороны, лучше понять свои реакции, привычки, увидеть, где ты сам себе мешаешь. Ментор может не только задать вопрос, но и сказать: “Я был в такой ситуации, вот что сработало, а вот чего точно делать не стоит”. В российских реалиях, где часто нет времени на долгие размышления, такие прикладные знания и опыт особенно ценны», — считает генеральный директор Академии бизнеса Б1 Татьяна Суслова.