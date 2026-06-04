Руководители назвали три главные трудности в работе с подчиненными

Две из топ-3 проблем, с которыми руководители сталкиваютcя в работе с командой, касаются ситуации на рынке труда (поиска и удержания сотрудников с необходимыми компетенциями), а еще одна — взаимоотношений в коллективе. Об этом говорят данные свежего исследования, проведенного Школой управления РБК.
Вот как выглядит топ трудностей:
в команде не хватает людей с необходимыми компетенциями (67%);
у меня есть сотрудники, которые негативно влияют на остальную команду (31%);
ценные сотрудники уходят, потому что компания не может предоставить им подходящие условия труда (25%).
Исследование особенностей профессионального поведения руководителей Школы управления РБК завершилось в мае 2025 года — это его вторая волна, проведенная на аудитории и партнерах РБК. Первая прошла в конце 2025 года при участии «Ромира».
Результаты второй волны показывают: набор ключевых управленческих проблем остался прежним, но их выраженность изменилась. Именно дефицит компетенций сейчас назвали доминирующей проблемой: если в первой волне его отметили 41% респондентов, то во второй — уже 67%. Такое мнение преобладает среди управленцев, работающих в таких отраслях как строительство, обеспечение электроэнергией, газом и паром, обрабатывающие производства. Значительно реже на эту проблему указывают представители ИТ и связи.
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Также респонденты обеих волн указывают на то, что их команды страдают из-за неправильных решений топ-менеджмента (в первой волне это отметили 17% опрошенных, во второй — 24%).
Кроме того, управленцы имеют сложности с мотивацией подчиненных, когда она падает (по 18% в обеих волнах), испытывают трудности с обратной связью (13% и 12% соответственно) и в ситуациях, когда необходимо кого-то уволить (14% и 12%). Реже руководители имеют проблемы с поиском подхода к сотрудникам, распределением задач и разрешением конфликтов.
Эксперты, опрошенные РБК, указывают на то, что дефицит компетентных кадров отчасти объясняется тем, что мы живем в быстро меняющейся среде. Директор Скандинавской школы экономики Алексей Попов отметил, что управленцы сегодня работают в условиях, где знания и навыки быстро устаревают, а новые не всегда удается освоить в нужном объеме. Это усиливает нагрузку на команды и делает поиск подходящих специалистов более сложным.
Многие руководители сегодня сталкиваются сегодня с довольно сложным вызовом — удержанием ценных сотрудников. По словам директора по маркетингу и партнера консалтинговой компании get experts Анны Спириной, то, насколько управленцам удается с ним справляться, напрямую зависит от того, насколько компания инвестирует в развитие команды. «Без этого невозможно ни удерживать таланты, ни масштабировать команду, ни обеспечивать устойчивый бизнес-результат», — прокомментировала она.
Во второй волне исследования также значительно выше доля тех, кто предпочитает самостоятельно искать решения управленческих проблем — 60% против 28% ранее.
Такой сдвиг может быть связан с демографическими характеристиками выборки: во второй волне заметно больше руководителей старшего возраста (50 лет и старше), которые чаще опираются на личный опыт и самостоятельный анализ. Более молодые управленцы (20−39 лет) чаще прибегают к внешней обратной связи: 10% обращаются за помощью к менторам и коучам, 14% — к психологам. Среди руководителей старшего возраста к этим специалистам обращаются только 3% и 4% соответственно.
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Опрошенные РБК руководители считают менторство и коучинг хорошей дополнительной поддержкой в решении сложных управленческих задач. «Работа с коучем помогает посмотреть на себя со стороны, лучше понять свои реакции, привычки, увидеть, где ты сам себе мешаешь. Ментор может не только задать вопрос, но и сказать: “Я был в такой ситуации, вот что сработало, а вот чего точно делать не стоит”. В российских реалиях, где часто нет времени на долгие размышления, такие прикладные знания и опыт особенно ценны», — считает генеральный директор Академии бизнеса Б1 Татьяна Суслова.
Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.
Целевая аудитория второй волны, проведенной Школой управления РБК: сотрудники организаций, имеющие подчиненных (от одного и более) и руководителя. Объект исследования: вовлеченная цифровая аудитория РБК. Объем выборки: 2243 респондента.