Дополнительный выходной: сколько дней отдохнут казахстанцы в июле

Согласно календарю праздничных и выходных дней, в этом году государственный праздник День столицы, который отмечается 6 июля, выпадает на понедельник. Таким образом, вторая неделя месяца будет для казахстанцев короче обычной.
При пятидневной рабочей неделе граждане отдохнут три дня подряд — с 4 по 6 июля включительно. При шестидневке выходные будут 5 и 6 июля.
Всего в июле граждан с пятидневной рабочей неделей ждет 9 выходных дней. Для населения, работающего по шестидневному графику, предусмотрено 5 выходных дней.
Напомним, что в июне в Казахстане не предусмотрены праздничные выходные, поэтому граждане будут отдыхать только по субботам и воскресеньям.