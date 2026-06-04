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Дополнительный выходной: сколько дней отдохнут казахстанцы в июле

В июле казахстанцев ждет один дополнительный выходной в связи с празднованием Дня столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на государственный портал eGov.kz.

Источник: Nur.kz

Согласно календарю праздничных и выходных дней, в этом году государственный праздник День столицы, который отмечается 6 июля, выпадает на понедельник. Таким образом, вторая неделя месяца будет для казахстанцев короче обычной.

При пятидневной рабочей неделе граждане отдохнут три дня подряд — с 4 по 6 июля включительно. При шестидневке выходные будут 5 и 6 июля.

Всего в июле граждан с пятидневной рабочей неделей ждет 9 выходных дней. Для населения, работающего по шестидневному графику, предусмотрено 5 выходных дней.

Напомним, что в июне в Казахстане не предусмотрены праздничные выходные, поэтому граждане будут отдыхать только по субботам и воскресеньям.