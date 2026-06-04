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Мошенники начали имитировать процедуру трудоустройств

Мошенники разработали новую опасную методику обмана, которая практически полностью копирует процедуру легального устройства на работу.

Мошенники разработали новую опасную методику обмана, которая практически полностью копирует процедуру легального устройства на работу. Эту информацию сообщил сенатор Артем Шейкин.

Как он отметил, аферисты подражают действиям настоящих сотрудников отделов кадров: разыскивают кандидата, дают ему пробное задание и организуют многоступенчатые профессиональные интервью.

Все это делается с целью получить личные данные соискателей: паспортную информацию, номер СНИЛС, ИНН, реквизиты банковских счетов, а иногда также предлагается скачать фишинговое приложение или перейти по ссылке, содержащей вредоносный код.

Сербию призвали провести референдум о членстве в ЕС.

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