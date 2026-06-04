Власти Перми стандартизируют требования к НТО на муниципальных и частных землях

На частных землях запретят размещение НТО: в арках капитальных объектов; на детских и спортивных площадках; площадках для отдыха; в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования; на расстоянии ближе пяти метров от входов и выходов надземных и подземных пешеходных переходов; на перекрестках и тротуарах, если ширина свободного прохода по тротуару составляет менее трех метров; в границах территорий объектов культурного наследия; на парковках; перед фасадами жилых зданий; при подключении к инженерным коммуникациям, проложенным иными способами, за исключением подземного.