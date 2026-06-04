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«Теперь он точно мой»: Баян Алагузова показала винтажную копию камзола из «Қыз-Жібек»

Продюсер и актриса Баян Алагузова примерила камзол, который точь-в-точь напомнил оригинал из фильма «Қыз-Жібек». Воссозданием камзола занялась дизайнер Аида Кауменова, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В сторис Instagram Баян Алагузова показала свой новый камзол — это точное воспроизведение оригинала в исполнении команды дизайнера Аиды Кауменовой. «Ко мне вернулся мой камзол. Теперь он точно мой. Один в один. Зацените труд, зацените, как он завинтажился, зацените, похож ли один в один. На самом деле я сейчас нахожусь в модном доме Аиды Кауменовой. Как я и говорила, мы хотим культивировать наряд “Кыз Жибек”. Хочу ваши комментарии, посмотрите, даже с джинсами он клево смотрится. Представляете, Гульфайруз Исмаилова думала на сто лет вперед», — отметила Алагузова.

По словам продюсера, воссоздание камзола из культового фильма уже запущено в производство. Команда Аиды Кауменовой учла каждую деталь — цвет наряда, его норковую опушку, саму ткань, вышивку, бусины, жемчуг. Некоторые фрагменты камзола и белого платья к нему еще дорабатываются. Будет сшит такой же головной убор — бөрік, как у героини фильма «Қыз-Жібек», рассказали Алагузова и Кауменова.

В таком наряде девушки-участницы конкурса «Казақ аруы» выйдут на сцену.