«Теперь он точно мой»: Баян Алагузова показала винтажную копию камзола из «Қыз-Жібек»

В сторис Instagram Баян Алагузова показала свой новый камзол — это точное воспроизведение оригинала в исполнении команды дизайнера Аиды Кауменовой. «Ко мне вернулся мой камзол. Теперь он точно мой. Один в один. Зацените труд, зацените, как он завинтажился, зацените, похож ли один в один. На самом деле я сейчас нахожусь в модном доме Аиды Кауменовой. Как я и говорила, мы хотим культивировать наряд “Кыз Жибек”. Хочу ваши комментарии, посмотрите, даже с джинсами он клево смотрится. Представляете, Гульфайруз Исмаилова думала на сто лет вперед», — отметила Алагузова.