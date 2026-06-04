В период отпусков спрос на передержку животных вырос в Красноярске в четыре раза

В России начался сезон отпусков, и многие красноярцы задумались, с кем оставить питомца или как взять его с собой. Аналитики Авито выяснили, какие товары и услуги хозяева чаще всего заказывают перед поездками на отдых.
По данным сервиса, в апреле и мае спрос на передержку животных в домашних условиях вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Интерес к зооняням увеличился в три с половиной раза. Выгул собак стали заказывать в 2,6 раза чаще, а кошек — на 12%.
При этом хозяева не бросают любимцев, а стараются создать им комфорт, пока за ними присматривают. В Красноярске аналитики заметили предотпускной рост продаж товаров для животных. Причем все чаще их покупают с рук. В перепродажном сегменте продажи игрушек выросли в пять раз. Кошкам активно покупают когтеточки — чаще в 3,5 раза, а домики — в 2,5 раза. Продажи мисок подскочили в 2,5 раза. Подержанные товары на Авито обходятся в среднем на четверть дешевле новых.
Почти в три раза выросли продажи переносок. Это значит, что многие красноярцы берут питомцев в путешествия.