В период отпусков спрос на передержку животных вырос в Красноярске в четыре раза

При этом хозяева не бросают любимцев, а стараются создать им комфорт, пока за ними присматривают. В Красноярске аналитики заметили предотпускной рост продаж товаров для животных. Причем все чаще их покупают с рук. В перепродажном сегменте продажи игрушек выросли в пять раз. Кошкам активно покупают когтеточки — чаще в 3,5 раза, а домики — в 2,5 раза. Продажи мисок подскочили в 2,5 раза. Подержанные товары на Авито обходятся в среднем на четверть дешевле новых.