Блогер-крановщица Ласточкина: за людей внизу мы несем большую ответственность

Мы перемещаем, например, рулоны, по 20−40 тонн, а под кранами в это время бегают бригадиры, упаковщики, резчики. Бывает, они даже не смотрят, едем мы, не едем, без разницы. А нам нельзя над людьми возить, видишь человека, нужно остановиться. А если остановиться, начинается качка, тоже плохо. В общем, нужно за всем смотреть, желательно, им внизу тоже, но они не смотрят, а если мы провезли над людьми, то получим за это мы же.