Дороги Селихино и Чегдомына обустроят благодаря президентскому нацпроекту

На работы в Селихинском сельском поселении Комсомольского района выделили 648,89 тыс. рублей. В районе ул. Деповская, 71, уже установили автобусную остановку, а по ул. Торговая — светодиодные устройства, проецирующие «зебру» на дорогу. В поселке Чегдомын также ведутся работы — на ул. Шоссейная закончили первый этап обустройства тротуаров. Протяженность участка составила 627,6 квадратных метров. Оставшиеся три этапа на почти 1850 квадратных метров планируют завершить до середины октября. Всего для поселка Чегдомын в этом году выделили 15,11 млн рублей. «Региональный проект “Безопасность дорожного движения” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” направлен на снижение травматизма на дорогах и повышение комфорта граждан», — отметили в краевом Минтрансе. Проект «Безопасность дорожного движения» — это часть президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году в рамках проекта планируют повысить безопасность дорожного движения в 31 муниципальном образовании — на эти цели выделили 400 млн рублей. На эти средства муниципалитеты обустроят 22,5 тыс кв м тротуаров, 54 пешеходных перехода, установят свыше тысячи дорожных знаков и 12 автобусных остановок. «Инфраструктура для жизни» объединяет 3 региональных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». По поручению губернатора Дмитрия Демешина в Хабаровске тоже пройдут работы — здесь обустроят тротуары и автобусную остановку в районе улиц Суворова — Павла Морозова. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.