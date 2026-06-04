Саммит Хрущева и Кеннеди в Вене прошел 65 лет назад

Эйзенхауэр тоже встречался с Хрущевым, но любые идеологические дебаты пресекал и отвечал, что прекрасно знает, что такое коммунизм и что коммунисты надеются сделать с его страной. На встрече с Хрущевым Эйзенхауэр постоянно ловил советского лидера за язык и выставлял дураком, видя его насквозь. Во время визита в США 1959 года Хрущев попытался польстить президенту и сказал, что Сталин восхищался некоторыми его операциями, проведенными в бытность главкомом западных союзников, Эйзенхауэр моментально уточнил, какие именно операции нравились Сталину, и Хрущев сразу сменил тему. Не потому, что старый генерал сомневался в своем полководческом таланте и не верил, что Сталин мог им восхищаться. Войну, маневры и операции он много обсуждал с приехавшим в составе делегации маршалом Георгием Жуковым, но в случае Хрущева, скорее всего, сразу почувствовал, что собеседник сочиняет на ходу.