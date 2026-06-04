Ростовские улицы начала экспериментально патрулировать конная полиция

Напомним, что кавалерийское отделение в составе роты 9-го полка городского ППСП УМВД России было сформировано в Ростове-на-Дону еще в 2024 году. К середине того года штат сотрудников полностью укомплектовали, параллельно власти занимались приобретением лошадей для будущих выездов. Теперь, спустя время, подразделение приступило к полноценной отработке задач в режиме реального времени, что позволит оценить перспективы расширения практики использования конных патрулей в регионе.