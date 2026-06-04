Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье за полгода выписали 34 тысячи штрафов за разговоры за рулём

Каждый 36 случай обжалуется, но обоснованными признают лишь каждую седьмую жалобу.

Водителям Прикамья выписали 34 тысячи штрафов за полгода за разговоры по телефону за рулём, сообщает v-kurse.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

Это на 70% больше, чем за первые пять месяцев работы систем фотовидеофиксации (август — декабрь 2025-го). Каждый 36 случай обжалуется, но обоснованными признают лишь каждую седьмую жалобу: из 921 поданной удовлетворены только 147.

Штраф по ст. 12.36.1 КоАП РФ составляет 1,5 тысячи рублей. При оплате в первые 30 дней действует скидка 25%.

Напомним, МЧС России опровергло слухи о штрафах за использование смартфона на заправках. В фейковой публикации говорилось, что за телефоны будут отказывать в обслуживании или вносить в чёрный список из-за риска случайной искры. Однако МЧС официально опровергли эти сведения, сказав, что такой запрет они не рассматривают.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше