В Прикамье за полгода выписали 34 тысячи штрафов за разговоры за рулём

Напомним, МЧС России опровергло слухи о штрафах за использование смартфона на заправках. В фейковой публикации говорилось, что за телефоны будут отказывать в обслуживании или вносить в чёрный список из-за риска случайной искры. Однако МЧС официально опровергли эти сведения, сказав, что такой запрет они не рассматривают.