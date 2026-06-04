В Прикамье за полгода выписали 34 тысячи штрафов за разговоры за рулём

Водителям Прикамья выписали 34 тысячи штрафов за полгода за разговоры по телефону за рулём, сообщает v-kurse.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.
Это на 70% больше, чем за первые пять месяцев работы систем фотовидеофиксации (август — декабрь 2025-го). Каждый 36 случай обжалуется, но обоснованными признают лишь каждую седьмую жалобу: из 921 поданной удовлетворены только 147.
Штраф по ст. 12.36.1 КоАП РФ составляет 1,5 тысячи рублей. При оплате в первые 30 дней действует скидка 25%.
Напомним, МЧС России опровергло слухи о штрафах за использование смартфона на заправках. В фейковой публикации говорилось, что за телефоны будут отказывать в обслуживании или вносить в чёрный список из-за риска случайной искры. Однако МЧС официально опровергли эти сведения, сказав, что такой запрет они не рассматривают.