В рамках ПМЭФ прошел забег на 5 км. Видео

В Питере стартовал забег в рамках ПМЭФ.
В рамках Петербургского международного экономического форума состоялся забег «Борись и побеждай», передает корреспондент РБК.
Дистанция составляет 5 км, маршрут проходит по центру Петербурга, начинается и завершается он у Исаакиевского собора. Разминку для участников забега провел футболист Константин Тюкавин.
Петербургский международный экономический форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».