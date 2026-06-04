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В рамках ПМЭФ прошел забег на 5 км. Видео

В Питере стартовал забег в рамках ПМЭФ В рамках Петербургского международного экономического форума состоялся забег «Борись и побеждай», передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

В Питере стартовал забег в рамках ПМЭФ.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялся забег «Борись и побеждай», передает корреспондент РБК.

Дистанция составляет 5 км, маршрут проходит по центру Петербурга, начинается и завершается он у Исаакиевского собора. Разминку для участников забега провел футболист Константин Тюкавин.

Петербургский международный экономический форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».