Голосовой робот на якутском языке станет частью цифровизации госуслуг в Якутии

«Якутия является важным регионом для “МегаФона” — здесь работают сотни телеком-объектов в городах и удаленных малых поселениях, связь и мобильный интернет обеспечены на местных месторождениях и предприятиях. Только за прошлый год наша техслужба построила и модернизировала на территории Республики почти 200 базовых станций, в этом году обновление получили уже более 50 объектов связи, — рассказал генеральный директор “МегаФона” Хачатур Помбухчан. — Уверен, что партнерство с региональными властями позволит увеличить доступность телеком-услуг для жителей Якутии и откроет новые перспективы по цифровизации государственных учреждений».